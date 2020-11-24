24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Sakarya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, ilçe milli eğitim müdürleri, milli eğitim yöneticileri, okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan temsili bir heyet katıldı.

Pandemi nedeniyle maske ve mesafe kurallarına uygun olarak az sayıda eğitimcinin katılımıyla gerçekleştirilen törende Durmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam eden törende, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Pınar Bulut tüm eğitimciler adına Durmuş'a Öğretmenler Günü çiçeği takdim etti.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Karasu

Karasu Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, öğretmenler eşliğinde Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Çelengin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğretmen Serap Kılınç'ın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmenlere mesajını okumasının ardından Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Turhan, eğitimin her kademesinde görev yapan ve kalbi eğitim aşkıyla dolu tüm öğretmenleri saygı ve sevgiyle selamladığını belirterek, pandemi sürecinde ilçede görev yapan öğretmenlere gayretleri ve çabaları için teşekkür etti.