KAHRAMANMARAŞ - Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay, öğretmeni Doğan Yarpuz ile görüntülü konuşarak öğretmenler gününü kutladı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay, öğretmeni Doğan Yarpuz ile görüntülü konuşarak öğretmenler gününü kutladı

24.11.2020 16:47

Kahramanmaraş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyor.

Kahramanmaraş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyor.

Çağlayancerit ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Öztürk ve öğretmenler, kaymakamlık önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Öte yandan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Okay, mesajında, öğretmenlerin her türlü koşulda ve şartta görevlerini büyük bir özveriyle sürdürdüğünü vurguladı. Okay, "Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden tebrik ediyorum. Şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete uğurladığımız tüm öğretmenlerimize de rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı. Okay, tarih öğretmeni Doğan Yarpuz ile görüntülü konuşarak öğretmenler gününü kutladı.

KAHRAMANMARAŞ - Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay, öğretmeni Doğan Yarpuz ile görüntülü konuşarak öğretmenler gününü kutladı
KAHRAMANMARAŞ - Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay, öğretmeni Doğan Yarpuz ile görüntülü konuşarak öğretmenler gününü kutladı
KAHRAMANMARAŞ - Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay, öğretmeni Doğan Yarpuz ile görüntülü konuşarak öğretmenler gününü kutladı
KAHRAMANMARAŞ - Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay, öğretmeni Doğan Yarpuz ile görüntülü konuşarak öğretmenler gününü kutladı

Öğretmenler Günü, Çağlayancerit, Atatürk Anıtı, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay, öğretmeni Doğan Yarpuz ile görüntülü konuşarak öğretmenler gününü kutladı - Son Dakika


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