24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve AK Parti Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, dünyanın en kutsal ve en eski mesleklerinden olan öğretmenliğin, her zaman bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve yarınlara aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olduğunu aktardı.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin becerinizin ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli, bu özellik ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir." diyerek öğretmenliğin önemine vurgu yaptığını anımsatan Soytürk, şunları kaydetti:

"İlk emri "Oku" olan bir medeniyetin mensupları olarak bizim için, öğrenmenin ve dolayısıyla öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır. Tarih boyunca ecdadımız, ilim-irfan ehli alimlerimizin yeryüzüne miras bıraktığı buluşlarla anılmış, zamanın en ünlü kütüphanelerini alimlerimizin kıymetli eserleri doldurmuştur. Gece gündüz demeden, ülkemizin her köşesinde çok zor şartlarda ilim ve irfanı, doğruyu ve güzeli, evrensel değerlerle birlikte maneviyatımızı, vatan ve millet aşkını yavrularımıza aşılamak için azim ve kararlılıkla görev yapan bütün öğretmenlerimizi ve eğitim idarecilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan da öğretmenlerin ülkeyi gelecekte yeni ufuklara taşıyacak olan çocukların her türlü bilgi ve beceri ile donatan kutsal bir mesleğin mensupları olduğunu ifade ederek, "Atatürk'ün dediği gibi, yeni nesli Cumhuriyetin özverili öğretmenleri yetiştirecek ve yeni nesil onların eseri olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu kutsal görevi yerine getirirken şehit düşen tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere yol gösteren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de mesuliyeti yüksek bir mesleği icra eden, sevgi ve fedakarlık timsali olan öğretmenlerin, gerçekleştirdikleri eğitim öğretim faaliyetiyle istikbali de şekillendirdiğini kaydetti.

Yurdun her köşesinde fedakarca çalışan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerin her türlü övgü ve takdire layık olduğuna değinen Dülger, "Öğretmenlerine hak ettikleri değeri vermeyen, onların fedakarlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur. Kendilerine emanet ettiğimiz, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı, üreten, paylaşan, fikirlerini hoşgörü ortamında tartışabilen, bilim ve teknolojide geleceğe yön veren ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor, hedefimize de ancak ve ancak eğitim anlayışımızın en önemli unsuru olarak gördüğümüz öğretmenlerimizle ulaşabileceğimize inanıyoruz." görüşüne yer verdi.