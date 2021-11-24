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24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü

24.11.2021 13:48
24 Kasım Öğretmenler Günü

AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti...

AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koçer, mesajında, öğretmenliğin fedakarlık ve sabır istediğini, sorumluluğunun ağır olduğu en onurlu mesleklerden biri olduğunu ifade etti.

Geleceği inşa etmenin en önemli unsurunun eğitim olduğuna dikkati çeken Koçer, şunları kaydetti:

Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımak, milletimizin refah seviyesini arttırmak eğitim kalitesini yükseltmekle mümkün olacaktır. Öğrencilerimizin kaliteli eğitim alabilmesi, derslik ve okul standartlarının yükselmesi, öğretmenlerimizin sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesi için her yıl Türkiye bütçesinden en büyük pay eğitime ayrılmaktadır.En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz, büyük bir emek ve sabırla onları nakış gibi işleyerek hayata hazırlayan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."

Mehmet Erdoğan da öğretmenlerin aydınlık geleceğinin mimarı olduklarını, çocukların, gençlerin eğitim ve öğretimlerine rehberlik ederek, hayata hazırladıklarını kaydetti.

Erdoğan, bu günün öğretmenlerin değerinin daha da iyi anlaşıldığı özel bir gün olduğunu belirterek, "Yurdumuzun dört bir yanında, fedakarca bu kutsal mesleği icra eden ve gittiği her yerde ilim ve irfanıyla hizmet eden öğretmenlerimize karşı milletçe vefa borcumuzun olduğu unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Derya Bakbak ise öğretmenlerin, geleceğin mimarı olan çocukları yetiştirerek yarınları inşa ettiklerini ifade etti.

Öğretmenlerin eğitim, öğretim sistemimizin ana omurgası olduğuna dikkati çeken Bakbak, "Evlatlarımıza öğreticilik yeri geldiğinde annelik ve babalık, hem de tecrübelerinin ışığında hayat tercümanlığı yapmaktadırlar. Öğretmen, öğrenci için rol modeldir. Bundan ötürüdür ki çocukların hayata ve insanlığa yönelik bakış açısını biçimlendirir. Geçmişten bu güne kadar geleceğimizi inşa etmek adına emek sarf eden, görevleri başında şehit düşen tüm eğitim neferlerimizi şükranla anıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İrfan Kaplan da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanın verilişinden beri 24 Kasım Öğretmenler Gününün kutlandığını anımsatarak, mesleğin önemine dikkati çekti.

Kaplan, ürünü insan olan, toplumu şekillendiren, gelecek nesilleri bilim ışığında yetiştiren bu onurlu mesleği icra eden ve icra edebilmek için mücadele veren bütün değerli eğitim emekçilerinin hak ettikleri değeri görmelerini sağlayacaklarını ifade etti.

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Fatma Şahin ise öğretmenin sadece öğreten, bilgiyi nakleden insan olmadığını bilgi, tecrübe ve irfanla çocukları, gençleri geleceğe hazırlayan kutsal bir mesleğin mensubu olduğunu belirtti.

Tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlere değer verdiklerini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Öğretmenler, eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır. İlim ve bilgide üstünlüğünü kaybeden bir milletin, kendini geliştirmesi ve refah seviyesini yükseltmesi imkansızdır. Gençlerimizin her açıdan iyi yetiştirilmeleri, tarihlerini iyi öğrenmeleri, medeniyet değerlerini özümsemeleri, sorumluluk sahibi olmaları için milletimizin istikbalinde öğretmenlerimize büyük görev düşüyor. Geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye'sinin inşasında rol alacak gençlerimiz ve çocuklarımız öğretmenlerimizin ellerinde şekillenecektir. Bu memleketi, milleti ve milli iradeyi sahiplenecek gençlerle geleceğimiz her zamankinden daha aydınlık olacaktır."

Rıdvan Fadıloğlu da Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, 24 Kasım 1928 tarihinde "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanının verilişinin yıl dönümünü ve bu anlamlı günü "Öğretmenler Günü" olarak kutlamanın mutluluğu yaşadıklarını ifade etti.

Toplumların gelişip modern bir hal almasında en büyük payın öğretmenler olduğunu belirten Fadıloğlu, "Gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. Bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren, kutlu görevin fedakar temsilcileridir." ifadelerini kullandı.

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Cengiz Şimşek de eğitim sorununu çözmeden gelişmek, kalkınmak ve muasır medeniyet seviyesine çıkmanın mümkün olmadığını, bu nedenle eğitime ve öğretmenlerimize yapılan yatırımları çok önemsediklerini belirtti.

OSB olarak eğitim yatırımlarına büyük önem verdiklerine dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti

"Eğitim ülkenin en önemli sorunu. Bu nedenle daha iyi bir eğitim için ister birey, isterse de kurumsal olarak herkesin katkı sunması gerekiyor. Eğitim yatırımları her zaman önceliğimiz olmuştur. Organize Sanayi Bölgemiz içerisinde yer alan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu ve Özel Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz bugün Türkiye'ye örnek olacak bir eğitim modeli ile hizmet veriyor. Bu yılın başında da proje çalışmaları devam eden 101 hektarlık alanı büyük ölçüde eğitim kurumları için tahsis etmeye karar verdik."

İbrahim Ay da toplumun bilinçlenmesinde, eğitim, öğretimde ve yeni nesillerin yarınlara hazırlanmasında en önemli görevin öğretmenlere düştüğünü, bu kutsal mesleği yapanların hakkının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini vurguladı.

Öğretmenliğin bir meslek olmanın ötesinde kutsal bir görev olduğuna dikkat çeken Ay, "Bu zorlu mesleği seçen öğretmenlerimiz, aydınlık geleceğimizi inşa etmek için gece gündüz demeden çalışmakta, çocuklarımızı gelecek nesillere hazırlamak için her türlü fedakarlığı göstermektedir. Bu sebeple, öğretmenlerimiz sadece bugün değil, hayatlarının her döneminde saygı ve sevgiyi fazlasıyla hak etmektedir. Bu duygu düşüncelerle, bu ulvi mesleği yapan öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kez daha tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler Günü, İrfan Kaplan, Derya Bakbak, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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