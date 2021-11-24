24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

İnegöl'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı, sabah 10.30'da Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk töreniyle baladı. Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katıldığı törende, Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi anıta bırakıldı.

Atatürk anıtındaki tören sonrası, öğretmenler günü kutlama programı 11.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu tarafından hazırlanan programla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan öğretmenler günü programına Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban başta olmak üzere protokol üyelerinin katılımı yoğun oldu. Öğretmenler günü kutlama programının açılış konuşmasını Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu Müdürü Fatih Çalışkan yaptı. Ardımdan Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Ali Doğru, "Bugün 24 Kasım. Bugün eli öpülesi öğretmenlerimizin en güzel günü. Bu anlamlı günde geleceğin mimarları olan öğretmenlerimiz için hazırladığımız programa hepiniz hoş geldiniz. 24 Kasım, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği gündür. Ülkemizde 1981 yılından bu yana 24 Kasım Öğretmenler Günü eğitim meşalemizi ayakta tutan öğretmenlerimize adanmış özel bir gün olarak kutlanmaktadır" ifadelerinde bulundu.

TOPLUMUN GELİŞİMİNDE ÖĞRETMENLERİN BÜYÜK PAYI VAR

Belediye Başkanı Alper Taban da öğretmenler gününe ilişkin kürsüden bir konuşma yaptı. Bugün vesilesiyle hatırlamak ve hatırlanmanın güzel duygular olduğuna değinen Taban, "Ancak öğretmenler günümüzü bir güne sığdırmak mümkün değil. Ben buradan tüm kıymetli öğretmenlerimizin bu güzel gününü kutluyorum, sağlık ve sıhhat içerisinde daha güzel günler görmelerini diliyorum. Dün akşam da emekli öğretmenlerimizle bir araya geldik. Bir toplumun şekillenmesi ailenin rolü de çok önemli ancak öğretmenlerin rolü yadsınamaz. Toplumun gerçekten daha nitelikli, daha üretken, daha çalışkan olmasında öğretmenlerimizin büyük emek ve gayretleri var. Bu vesileyle şehit olmuş veya vefat etmiş tüm öğretmenlerimize de Allahtan rahmet diliyorum. Tüm öğretmenlerimize bizlere pırıl pırıl nesiller yetiştirdiği için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Eren Arslan da törende yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleği ve öğretmenler gününden söz ederek; "Bugün öğretmenlik mesleğini, öğretmenin toplumdaki yerini ve önemini belirtmek, saygınlığını arttırmak, öğretmenler arasında sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin törenlerini gerçekleştirmek, emekli öğretmenleri saygı ile anmak, mesleğini icra ederken çeşitli saldırılara maruz kalarak şehit düşmüş öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım günü 1981 yılından bu yana öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık saygı ve sevgi ile anıldığı güzel bir gündür. İnsanoğlu var olduğu günden beri onun eğitimi fiziksel varlığı kadar önemli ve değerli kabul edilmiştir. Kültür ve medeniyet seviyesi yükselmiş milletlerin en temel ölçüsü öğretmen ve eğitime verdiği değer ile anlaşılır. Fedakarca çalışan öğretmenlerimize saygı ve şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

YENİ ÖĞRETMENLER İÇİN YEMİN TÖRENİ DÜZENLENDİ

Konuşmanın ardından öğretmenler günü kutlama programı farklı sahne gösterileriyle devam etti. Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı şiirler, türküler ve koro gösterisi, salondaki konuklardan büyük beğeni topladı. Emekli olan öğretmenlere de hizmet şeref belgeleri burada takdim edildi. Yine göreve yeni başlayan öğretmenler için de programda yemin töreni düzenlendi.