24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı öğretmenlerle anıta çelenk bıraktı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Arpacı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenliğin, insanlık tarihinin en önemli mesleği olduğunu belirtti.

Öğretmenlik mesleğinin her şeyden önce bir ideal ve bir hizmet mesleği olduğunu ifade eden Arpacı, şunları kaydetti:

"Bir öğretmenin en önemli özelliği, sevgi dolu yüreği ve adanmışlık ruhudur. O, yeri doldurulmaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen varlık, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, hakikatin ve idealin üstadı, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır. Öğretmen Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Ahmet Yesevi'yi, Mimar Sinan'ı, Sultan Alpaslan'ı, Fatih Sultan Mehmed'i, Yavuz Sultan Selim'i ve Gazi Mustafa Kemal'i yetiştiren, öğretmendir.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır.' veciz sözüyle irfan ordumuz olan öğretmenlerimize güvenini belirtmektedir. Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz yeni nesilleri aklın ve bilimin ışığında, bilgiyle donatırken, onları vicdanlı, ahlaklı, merhametli ve şefkatli olarak yetiştirmeliyiz. Milli ve manevi değerlerimizi, vatan sevgisini, millet sevgisini ve bayrak sevgisini kalplerine nakşetmeliyiz.

Bugün mesleğe yeni başlayan öğretmelerimize aramıza 'hoş geldiniz' derken, ömürlerini bu mesleğe adayan ve emekliliğe adım atan emektar öğretmenlerimize de sağlık ve mutluluklar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu anlamlı günde, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, tüm meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü sevgi ve saygılarımla kutluyorum."