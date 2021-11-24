24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri - Son Dakika

Bilecik'te, 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Bilecik'te, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri verildi.

Daha sonra adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi.

Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencilerinin folklor gösterisinin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.