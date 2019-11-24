24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri

Çelenk bırakılması

İstiklal Marşı'nın okunması

Etkinlikten görüntü ANTALYA - Antalya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Antalya Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı okundu ve Antalyalı şehit öğretmenler anıldı.

Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "A'dan Başlar Aydınlık" adlı program sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, yaptığı konuşmada, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri çerçevesinde öğretmenlerin heyecanıyla, Türkiye'nin dünya sahnesindeki haklı başarısını ileriye taşıma gayretinde olduklarını söyledi.

Etkinlik, adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin töreniyle sona erdi.