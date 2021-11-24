24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kayabey Şehit Ferruh Kulaoğlu Ortaokulunu ziyaret etti.

Yılmaz'ın eşi Mehtap Yılmaz'ın da görev yaptığı okulda öğretmenlerle sohbet ederek günlerini kutlayan protokol üyeleri, sınıf ziyaretleri gerçekleştirip öğrencileri dinledi.

Öğretmenlere karanfil dağıtan protokol, ardından Salih Tozan Kültür ve Gösteri Merkezi'nde Balıkesir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte, göreve yeni başlayan öğretmenler yemin ederken, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi.

Manyas

Manyas ilçesinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Daha sonra Belediye Kültür Salonu'nda devam eden tören, Salur Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Gözde Bozer yönetiminde gerçekleştirilen koronun sunduğu dinletiyle tamamlandı.

Öğretmenlere ödüllerin de verildiği törene, Manyas Kaymakam Vekili İlhan Kayaş, Belediye Başkanı Tancan Barcin, Cumhuriyet Savcısı Yakup Enes Arslan, kurum amirleri, emekli ve çalışan öğretmenler katıldı.