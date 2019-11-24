Son Dakika Haberleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - KONYA
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24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - KONYA

6 saat önce

Atatürk Anıtına çelenk sunumu Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Etkinliğe katılanlardan görüntüler KONYA - Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtına çelenk sunumu

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

Etkinliğe katılanlardan görüntüler KONYA - Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - KONYA

Mustafa Kemal Atatürk, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:19 Kaynak: AA
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