24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - KONYA
6 saat önce
Atatürk Anıtına çelenk sunumu Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Etkinliğe katılanlardan görüntüler KONYA - Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:19 Kaynak: AA
Atatürk Anıtına çelenk sunumu
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması
Etkinliğe katılanlardan görüntüler KONYA - Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
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