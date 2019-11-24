24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - KONYA

Atatürk Anıtına çelenk sunumu

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

Etkinliğe katılanlardan görüntüler KONYA - Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.