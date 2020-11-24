24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktekin, mesajında, tarih boyunca kurulan medeniyetlerin ve insanlığa yön veren toplumların başarılarının temelinde gelişmiş eğitim öğretim kültürünün olduğunu, bunun da öğretmenlerce hayata geçirilebildiğini belirtti.

Tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Aktekin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim öğretim kültürü ile toplumlar, öğrenme ve öğretmeye dair güçlü bir motivasyonla elde ettikleri kültür ve bilgi birikimlerini kayıt altına alma ve nesilden nesile aktarma imkanına sahip olurlar. Böylece yeni nesiller, kendilerine aktarılan bu birikimin geçerli unsurlarını koruyup, zaman, mekan ve yeni koşulların gerektirdiği geliştirmeleri yaparak toplumsal tekamülde aşama kaydederler. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrettiği yolda, evlatlarımıza güzel bir gelecek temin ve tesis etmek için çalışan öğretmenlerimiz, milletimizin kültür ve medeniyet inşasının en değerli mimarlarıdır. Bu düşüncelerle üniversitemizde ve yurdumuzun dört bir yanında kendilerini eğitime ve öğretime vakfetmiş akademisyenlerin ve tüm öğretmenlerimizin gününü kutlarım."