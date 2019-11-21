24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nayir mesajında, öğretmenlerin fedakarlık isteyen, kutsal ve saygın mesleğin temsilcileri, aynı zamanda da geleceğin mimarları olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumunda bulunduğuna işaret eden Vali Nayir, "Büyük Önder Atatürk 'Milletleri kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır.' diyerek öğretmenlik mesleğinin önemini oraya koymuştur. Bizlerden geleceği devralacak yavrularımızı sevgiyle eğitimle öğretimle besleyen öğretmenlerimiz, bir insan yetiştirmenin verdiği mutluluğu mesleklerinin manevi karşılığı olarak değerlendirerek, görevlerin en soylusunu icra ederler." ifadelerini kullandı.

Aklı hür, vicdanı hür, çocukların ve gençlerin yetişmesinde öğretmenlerin emeklerinin yadsınamaz olduğuna vurgu yapan Nayir, mesajında şunları kaydetti:

"Bundan dolayı hür düşünebilen, bağımsız karar verebilen, yeniliklere açık, güven sahibi, karakterli, ahlaklı, bilgili, ülkesine ve milletine bağlı, problem çözme yeteneği gelişmiş, çok okuyan ve sorgulayan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden ve bundan da öte bilim ve teknolojide üretebilen bireylerin yetişmeleri sizler sayesindedir. Bu duygu ve düşüncelerle, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, hizmetlerin en kutsalını seçen tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."