24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabağ, mesajında, temeli ailede atılan eğitiminin insanın doğumundan ölümüne kadar hayatı boyunca öğrendiklerini içine alan, bireyleri hedeflerine yönelten, onlara bilgi, beceri ve davranış değişikliği kazandıran uzun bir süreci kapsadığını belirtti.

Eğitimin insan kişiliğinin şekillenmesinde önemli paya sahip olduğunu ifade eden Karabağ, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yeni nesli, Cumhuriyet'in özverili öğretmen ve eğitmenleri, sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.' sözünde de vurguladığı üzere, geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimin ışığında aydınlatarak, vatanını, milletini, bayrağını, ülkesini seven, sağlam karakterli, sorumluluk sahibi, gerekli bilgi ve donanıma sahip bireyler olarak yetiştirmek, Türkiye Cumhuriyetini Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak öğretmenlerimizin emeği ve gayreti ile olacak. Bu vesileyle geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın eğitiminde ve yarınlara hazırlanmasında kutsal bir rol alan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutlar, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anar, emekli ve halen görevleri başında bulunan öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim"