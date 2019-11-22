Son Dakika Haberleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
Son Dakika Güncel 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

6 saat önce

Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru, System.String[]

Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabağ, mesajında, temeli ailede atılan eğitiminin insanın doğumundan ölümüne kadar hayatı boyunca öğrendiklerini içine alan, bireyleri hedeflerine yönelten, onlara bilgi, beceri ve davranış değişikliği kazandıran uzun bir süreci kapsadığını belirtti.

Eğitimin insan kişiliğinin şekillenmesinde önemli paya sahip olduğunu ifade eden Karabağ, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yeni nesli, Cumhuriyet'in özverili öğretmen ve eğitmenleri, sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.' sözünde de vurguladığı üzere, geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimin ışığında aydınlatarak, vatanını, milletini, bayrağını, ülkesini seven, sağlam karakterli, sorumluluk sahibi, gerekli bilgi ve donanıma sahip bireyler olarak yetiştirmek, Türkiye Cumhuriyetini Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak öğretmenlerimizin emeği ve gayreti ile olacak. Bu vesileyle geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın eğitiminde ve yarınlara hazırlanmasında kutsal bir rol alan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutlar, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anar, emekli ve halen görevleri başında bulunan öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim"

Mustafa Kemal Atatürk, Karabağ, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak
Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ı indireceğiz" deyince arkasındaki genç kızın yüzü şekil değiştirdi Son Dakika: Bahçeli: Milletvekili seçimleri zamanında yapılmalı AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 17:47:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]