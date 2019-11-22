24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında polis memurları, öğretmenleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

İlçe Emniyet Amir Vekili Mustafa Bedel ve beraberindeki polislerle birlikte ilçede bulunan Anadolu Lisesi İmam Hatip Ortaokulu ile ilkokulu ziyaret ederek öğretmenlerin günlerini kutladı.



Ziyarette konuşan Polis Amiri Bedel "24 Kasım Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında İlçemizde görev yapan öğretmenlerimizi ziyaret ederek çiçek takdim ettik. Hayatımızın her bölümünde olan öğretmenlerimizin günlerini kutluyorum." dedi.



Ziyaret İlçe Milli Eğitim Müdürü Pınar Buluz da hazır bulunurken polis teşkilatı üyelerinin ziyaretleri için teşekkür etti.



İlçede polis memuru olarak görev Erdal Keçer'in, öğretmen olan eşine çiçek takdimi ise büyük alkış aldı.