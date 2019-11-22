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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

6 saat önce

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru, System.String[]

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Aydoğdu mesajında, insan yetiştirmenin, aynı zamanda bir medeniyet ve kültür inşası olduğunu belirtti.

Hedeflere erişebilme konusunda en büyük vazifenin öğretmenlere düştüğünü aktaran Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz, insanı en ideal şekilde eğitmek, dolayısıyla geleceği inşa etmek gibi son derece kutsal bir görevi yerine getirmektedirler. Kutsal olduğu kadar mesuliyeti de yüksek bir mesleği icra eden sevgi ve fedakarlık timsali olan öğretmenlerimiz, gerçekleştirdikleri eğitim öğretim faaliyetleriyle adeta istikbalimizi de şekillendirmektedirler. Bu önemli günde, yurt içinde ve dışında türlü zorluklara rağmen fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, her birinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Bu uğurda canını feda eden Şehit Aybüke öğretmen ve terör saldırılarında, vazife başında kaybettiğimiz şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum."

Aksaray Belediye Başkanı Dinçer de mesajında, "Mesleğini büyük bir özveriyle ifade eden, gelecek nesillerin yetişmesinde, değerlerimizin yarınlara aktarılması için çalışan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Bin bir zorlukla, yurdumuzun her kösesinde, yılmadan, yorulmadan kalbinde taşıdığı insan sevgisi ile rehber olan birlik ve beraberliğin önemini, kardeşlik bilincini ve evrensel değerleri evlatlarımıza öğreten öğretmenlerimiz mesleklerden en muteberini ifa etmektedir. Kutsal mesleğin onurlu temsilcileri olan öğretmenlerimizi sağlık, mutluluk ve başarı dilekleriyle selam ve sevgilerimi sunuyorum."

AK Parti, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:04 Kaynak: AA
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