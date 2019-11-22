24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, kıymetli öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenlere, Türk milli eğitimine yaptıkları değerli hizmetlerden dolayı teşekkür eden Aksoy, tarihin tüm dönemlerinde eğitimin, toplumların bilim ve ahlak yönünden gelişmesinin temel dayanağı olduğunu kaydetti.

Aksoy, en kadim mesleklerden olan öğretmenliğin, sevgi, ilgi, anlayış, özveri, sabır üzerine bina edilen ve hiçbir maddi kıyas kabul etmeyecek ölçüde ulvi niteliklere sahip olan kutsal bir meslek olduğunu vurguladı.

Bir insanı fikren, zihnen ve vicdanen geliştirerek onun hem kişisel manada anlamlı bir hayat sürmesine hem de topluma faydalı bir fert olarak kazandırılmasına vesile olmanın kıymetinin tarifsiz olduğunu aktaran Vali Aksoy, nice güzelliğin ardındaki gizli kahramanların, öğretmenler olduğunu bildirdi.

"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir"

Vali Aksoy, mesajında şunları kaydetti:

"Hiç kuşkusuz ki hepimizin göz bebeği sevgili çocuklarımızın, yarınlarımızın teminatı gençlerimizin hayata hazırlanmasında size büyük görevler düşmektedir. Sizlerden en büyük beklentimiz, her şeyden önce iyi insanlardan müteşekkil bir toplum inşa etmeyi ve milli-manevi-kültürel değerlerinin yanı sıra evrensel ilkeleri de özümsemiş nesiller yetiştirmeyi temel amaç edinmenizdir. Öte yandan öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilerek bilimi rehber edinen, çağı takip eden, eleştirel ve yaratıcı düşünme yetisi gelişmiş, aklını ve duygularını özgür iradesiyle yönetebilen, öz güveni yüksek, sorumluluklarının idrakinde, üretken, sanata duyarlı, hayata sevgi ve saygı ekseninde bakan, adil ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirilmesi de asli hedeflerimizdendir. Ülkemizin daha da kalkınması için 'biz' anlayışıyla yol alan bir zihniyetin geliştirilmesi hayati bir öneme haizdir. Bunu başarabilmek ise ancak güçlü bir irfan ordusuyla mümkündür çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinde de ifade bulduğu üzere 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz millet adını almak yeteneğini kazanamamıştır.' İnanıyorum ki siz de aynı hassasiyetlerle ve omuzlarınızdaki ağır mesuliyetin bilinciyle hareket etmektesiniz."

Öğretmenlerin, çocukları zihnen ve ahlaken donattığını, daha müreffeh yarınlar için doğru ve sağlam adımlar attığına işaret eden Vali Aksoy, "Yürüdüğünüz bu uzun soluklu yolda daima yanınızda olduğumu ve samimiyetle özveriyle gösterdiğiniz gayretleri takdirle karşıladığımı bir kez daha vurguluyor; ilimiz eğitimine sunduğunuz değerli katkılardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere, bu kutsal görevi yerine getirirken hayatını kaybeden tüm eğitim neferlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, emekli olan öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediyor, sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.