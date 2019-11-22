Son Dakika Haberleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

7 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru, System.String[]

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bektaş, mesajında, dünyanın en kutsal mesleklerinden birisi olan öğretmenliğin büyük bir emek, fedakarlık, hoşgörü ve sabır isteyen ulvi bir meslek olduğunu belirtti:

"Öğretmenlerimiz geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, bilgiyle donatarak aydınlık, huzurlu, mutlu, kalkınmış bir Türkiye hedefine doğru sorumluluklarını her zaman büyük bir özveri ve azimle yerine getirmektedirler." ifadelerini kullanan Bektaş, şunları kaydetti:

"Toplumsal yaşantımızda saygın bir yeri olan, değerli öğretmenlerimizin yetiştirdiği çocuklarımız, ülkesine, milletine, milli ve manevi değerlerimize yürekten bağlı, kendine güvenen, okuyan, araştıran, sorgulayan, güzel ahlak ve sorumluluk sahibi kişilikli bireyler olarak ülkemizi gelişmiş ülkeler içerisinde söz sahibi yapacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı insanlığa faydalı bireyler olmaları yolunda büyük emek, özveri, sabır ve hoşgörü sergileyerek gelişmelerine katkı sağlayan, geleceğimizin mimarları, eğitimin temel taşı ve vazgeçilmezleri öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş, tüm öğretmenlerimizi, rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam, görevde olan öğretmenlerimize de başarılar diliyorum."

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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