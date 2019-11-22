24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Cumhuriyet Halk Patisi (CHP) Niğde İl Başkanı Erhan Adem ve İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Uzun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Adem, mesajında, çok büyük ve önemli bir iş yapan öğretmenlerin bir kez daha hatırlandığını belirterek, "Onlara olan sevgi ve saygımızı gösterdiğimiz bu günde bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü içtenlikle kutlarım." ifadelerini kullandı.

Niğde İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Uzun da mesajında, öğretmenlerin daha iyi şartlarda çalışabilmelerinin takipçisi olacaklarını belirterek, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkesine ve bu ülkenin evlatlarına kendini adamış eğitim ordumuzun gününü kutluyoruz. 24 Kasım tarihi Başöğretmen Atatürk'ün ilk dersi ile başlayan seferberliğin günüdür. Bugünün zor şartlarında bile çocuklarımızın, dolayısıyla geleceğimizin mimarı olabilen öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Eğitim uğruna toprağa düşen şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."