Son Dakika Haberleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

6 saat önce

Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kaymakam Muhammed Burak Akköz'ü ziyaret etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru, System.String[]

Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kaymakam Muhammed Burak Akköz'ü ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akköz, "Geleceğimizin teminatı olan ve canımızdan çok sevdiğimiz çocuklarımızı, onlara emanet ettiğimiz, her türlü meşakkate göğüs gererek birlik beraberlik ve mutluluk içerisinde gençlerimizi yarınlara hazırlayan, yön veren değerli öğretmenlerimizin gününü kutluyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gül, Kaymakam Akköz'e çeşitli hediyeler takdim etti.

Muhammed Burak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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