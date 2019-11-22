Son Dakika Haberleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

6 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru, System.String[]

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Pekmez, mesajında, milli ve manevi değerlerin teminatı, gelecek nesillerin yetiştirilmesi

noktasında yılmadan yorulmadan yüreğinde taşıdığı ışıkla rehber olan, ilim ve

irfan ordusunun neferleri fedakar öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Zengin ve derin bir kültüre sahip olan Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyine

erişmesinde en büyük görevin öğretmenlerde olduğunu ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:

"Bu uğurda gece

gündüz demeden ülkemizin her köşesinde en kıymetli varlıklarımız olan

çocuklarımızı modern ilmin bütün gerekleriyle yetiştiren ve onları yüksek irade,

şuur ve muhakeme gücüyle donatan, en zor koşullarda dahi hizmet aşkıyla

dolu olan bütün öğretmenlerimize gösterdikleri fedakarlık ve özveriden dolayı

çok şey borçluyuz. Ülkemizin fikir, kültür, sanat, bilim, siyaset alanında öne

çıkan bütün değerlerinde bir çömlek ustasının testide bıraktığı iz gibi

öğretmenlerimizden de izler vardır. Nasıl ki Osman Gazi'yi Şeyh Edebali, yetiştirmiş ve çağ açıp çağ kapatmalarına vesile olmuşsa, Allah'ın

izniyle yeryüzünün bütün mazlumlarına umut olacak bir neslin yetişmesine de

yine öğretmenlerimiz vesile olacaktır."

Adıyaman, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:10 Kaynak: AA
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