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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

6 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Malatya Barosu Başkanı Enver Han 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Malatya Barosu Başkanı Enver Han 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öznur Çalık, mesajında, öğretmenlerin, öğretmenlerin geleceğin dünyasını inşa etmek gibi son derece kutsal bir vazifeyi icra ettiğini belirtti.

Çalık, "Öğretmenlerimiz, bir insanı yetiştirmenin, mesleklerinin verdiği mutluluğu manevi karşılığı olarak değerlendirip, görevlerin en soylusunu icra ederler." ifadelerini kullandı.

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar da geleceğin teminatı olan çocukların iyi ortamlarda yetiştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Gülen her bir çocuğumuzun tebessümünde tarifi imkansız mutluluk ve gurur duyuyoruz. Böyle anlamlı ve güzel bir günde, öncelikle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnet duyguları ile anıyor, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum." dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de öğretmenlerin, sadece öğreten, bilgiyi nakleden insan olmadığını hatırlatarak, "Dolayısıyla öğretmen, öğretendir ama bununla birlikte eğiten, terbiye eden, çocuğun içindeki cevheri ortaya çıkartan kişidir." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya Barosu Başkanı Enver Han da öğretmenlerin görevi ve sorumluluklarının ağır olduğunu ve öğrencilerine vatan sevgisini, doğruyu, diğer önemli değerleri öğrettiğini belirtti.

Öznur Çalık, Malatya, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:16 Kaynak: AA
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