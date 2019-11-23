Son Dakika Haberleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
Son Dakika Güncel 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

6 saat önce

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru, System.String[]

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında, milletleri kurtaranların öğretmenler olduğunu belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak

öğretmenlerdir" veciz sözünün öğretmenlik mesleğine ve öğretmenlere karşı yaklaşımın temeli olması gerektiğini bildiren Gündoğdu, mesajında şunlara yer verdi:

"Eğitimin, ulusları yücelten faktör olduğunun bilincinde olan öğretmenler, Başöğretmen'in direktifleri doğrultusunda, görevlerini fedakarca yapmışlar ve yapmaktadırlar.

Ülkemizi yüceltmenin, çağdaş uygarlık seviyesine gelmemiz için tek çıkar yolun, Atatürk ilke ve inkılaplarına sımsıkı bağlı kalınarak, onun yolunu izlemek olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.

Tüm sıkıntılarına rağmen adeta bir kandil gibi kendini tüketerek çocuklarımıza, gençlerimize ışık saçan, bilimi ve insanlığı öne alarak geleceğimizi şekillendiren vefakar, saygıdeğer tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyor, saygılarımı sunuyorum."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırklareli, Gündoğdu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır
Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı "Kılıçdaroğlu'nun, yalan habere dayanarak siyasi senaryo üretmesi acizliktir" Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 17:19:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]