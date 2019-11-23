24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Karaman Valisi Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Meral mesajında öğretmenlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da geleceğin dünyasında güçlü bir devlet ve toplum olarak yer alma noktasında sürdürülen çalışmalara çocukları en iyi şekilde yetiştirerek ivme katacaklarına yürekten inandığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirmek gibi büyük bir özveri ve sorumluluk gerektiren kutsal bir görevi başarıyla yerine getirerek çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine ulaşma yürüyüşümüzü emin adımlarla sürdürmemize büyük katkı sağlamaktadırlar. Üstlendikleri bu büyük görevi hakkıyla yerine getirme noktasında çocuklarımızın bilimsel ve evrensel ilkeler doğrultusunda, milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetiştirmek için çalışan öğretmenlerimizin; bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecindeki öncü rolü geçmişte olduğu gibi bugün de sürmektedir."



Başkan Kalaycı ise öğretmenliğin herhangi bir bedel ile ölçülmeyecek kadar büyük, kutsal, saygın ve emek gerektiren bir meslek olduğunu dile getirerek, "Çok zor şartlarda bile, ülkemizin uçtan uca her köşesine giderek evlatlarımıza ışık olan, öğretmeyi ve eğitmeyi bir ilke olarak gören, vatan evlatlarını en iyi şekilde bilinçlendirme ve eğitme gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatlarını sürdüren öğretmenlerimize de sağlıklı, uzun ve hayırlı ömürler diliyorum." dedi.