Son Dakika Haberleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
Son Dakika Güncel 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

6 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru, System.String[]

Karaman Valisi Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Meral mesajında öğretmenlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da geleceğin dünyasında güçlü bir devlet ve toplum olarak yer alma noktasında sürdürülen çalışmalara çocukları en iyi şekilde yetiştirerek ivme katacaklarına yürekten inandığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirmek gibi büyük bir özveri ve sorumluluk gerektiren kutsal bir görevi başarıyla yerine getirerek çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine ulaşma yürüyüşümüzü emin adımlarla sürdürmemize büyük katkı sağlamaktadırlar. Üstlendikleri bu büyük görevi hakkıyla yerine getirme noktasında çocuklarımızın bilimsel ve evrensel ilkeler doğrultusunda, milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetiştirmek için çalışan öğretmenlerimizin; bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecindeki öncü rolü geçmişte olduğu gibi bugün de sürmektedir."


Başkan Kalaycı ise öğretmenliğin herhangi bir bedel ile ölçülmeyecek kadar büyük, kutsal, saygın ve emek gerektiren bir meslek olduğunu dile getirerek, "Çok zor şartlarda bile, ülkemizin uçtan uca her köşesine giderek evlatlarımıza ışık olan, öğretmeyi ve eğitmeyi bir ilke olarak gören, vatan evlatlarını en iyi şekilde bilinçlendirme ve eğitme gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatlarını sürdüren öğretmenlerimize de sağlıklı, uzun ve hayırlı ömürler diliyorum." dedi.

Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, Galatasaray maçında anıldı
Araştırma şirketi: Vatandaşların yüzde 66,6'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 18:14:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]