24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Palandöken, mesajında öğretmenlerin geleceği inşa ettiğinin altını çizerek, esnafın da çıraklarını adeta öğretmen gibi yetiştirip eğittiğini, bilgi verip hayata hazırladığını kaydetti. Palandöken, "En çok değer ve saygı gösterilmesi gereken mesleklerin başında gelen mesleği icra eden 1 milyona yakın öğretmenimizi ve tüm emekli öğretmenlerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın da mesajında, "Ülkemizin istikbalini, bir fidan gibi yetiştirip ağaç haline getiren öğretmenlerimizdir." değerlendirmesinde bulundu. Apaydın, bu kutsal görevi yapan öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.