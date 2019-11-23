24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz, yarının dünyasını oluşturan mimarlardır." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenliğin en onurlu mesleklerden birisi olduğunu aktardı.

Çocukları geleceğe hazırlayan öğretmenlerin, yarının dünyasını oluşturan mimarlar olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Bizler 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözünü şiar edindik. Milletleri kurtaran, geleceğe hazırlayan öğretmenlerdir. Bir öğretmen nasılsa, sınıfının da öyle olduğunu düşündük, çocuklara nasıl tesir ettiklerini anladık ve onları önemsedik." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, öğretmenlerin eserlerinin yetişmiş insanlar olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkeyi yönetenlerdir, sanatçılardır, bilginlerdir, sporculardır, iş adamlarıdır, işçidir, köylüdür, memurdur. Kısaca her şeyi şekillendiren temelde öğretmenlerimizin verdiği eğitimdir. Bu anlayış içerisinde Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olarak, Türkiye'nin her tarafındaki 365 oda ve borsamızla iş birliği halinde eğitim yardımlarımıza devam ediyoruz. 81 ilde okullar inşa ederek, iş dünyasının eğitim konusundaki misyonunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. ve bundan da daha faydalı bir iş yok yeryüzünde. Bu duygu ve düşüncelerle, kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, eğitim camiamıza şükran ve saygılarımı sunuyorum."

TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu'nun mesajı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu da 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, bir toplumun gelişmişliği ve dünyadaki konumunun, o ülkedeki eğitim kalitesiyle bağlantılı olduğunu bildirerek, ekonomik ve toplumsal alanlarda gereksinim duydulan köklü değişimlerin eğitimle sağlanacağına işaret etti.

Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme süreciyle birlikte değişim ve dönüşüm yaşadığımız bu dönemde, eğitimin önemi her alanda karşımıza çıkmaktadır. Aydınlık yarınlar için geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimizin rolü çok önemlidir. Gençlerimizin, araştırmacı, sorgulayıcı, çağdaş, bilim, teknoloji ve kültürle iç içe yetişmesini öğretmenlerimiz sağlayacaktır. Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, Cumhuriyeti koruyacak ve yaşatacak nesiller yetiştirmek için mücadele eden tüm öğretmenlerimize başarılar diliyor, Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."