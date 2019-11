24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, ülkenin gelişmesinin eğitimli gençler sayesinde mümkün olabileceğini belirtti.

Eğitimin, toplumun temelini oluşturan, devamlılığını sağlayan ve gelişmesinde rol alan en önemli faktör olduğuna vurgu yapan Şimşek, mesajında şunları kaydetti:

"Geçmişte olsun, günümüzde olsun, toplumlar eğitim sayesinde başarıya ulaşmış, bu sayede belirli medeniyet seviyesinde yol almışlardır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin milli ve manevi değerlere sahip, kendine güvenen, özgür düşünen bireyler olarak yetişmelerinde en büyük rol öğretmenlerindir. Çocuklarımızı, yani geleceğimizi emanet ettiğimiz, her şartta ve her koşulda insan yetiştirmeyi amaç edinen, hiçbir zorluktan kaçınmayan, gerekirse bu yolda canını ortaya koyan, bilimin ve aydınlık düşüncenin mimarları değerli öğretmenlerimizdir. Son derece saygın ve önemli bir mesleği yerine getiren, en zor şartlarda bile yurdumuzun her köşesine ulaşarak ışık olan tüm öğretmenlerimizin bu mutlu ve anlamlı günlerini kutluyorum."