24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajında, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına dikkat çekti.

"Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir." ifadesini kullanan Özkan, mesajında şunlara yer verdi:

"Milletimiz, medeniyet yarışında en önemli gücün öğretmenlerimiz olduğunun idraki içindedir. Dünyadaki dönüşümü takip edebilen, değerlerini bilip onlara sahip çıkan, sorgulayıcı ve araştırmayı ilke edinmiş bireyler yetiştirme hedefimize ulaşmamız, öğretmenlerimizin gayret ve fedakarlıkları ile mümkün olacaktır. Bu vesileyle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehit olan ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu kutsal görevi ifa eden öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."