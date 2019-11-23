Son Dakika Haberleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

6 saat önce

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, atanamayan öğretmenleri en kısa zamanda öğrencileriyle kavuşturacak planlı ve adil bir sistemin inşası için gerekli adımların ivedilikle atılması çağrısında bulundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru, System.String[]

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, atanamayan öğretmenleri en kısa zamanda öğrencileriyle kavuşturacak planlı ve adil bir sistemin inşası için gerekli adımların ivedilikle atılması çağrısında bulundu.

Aksakal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, geleceğin umudu çocukların yetişmesindeki en büyük güvence olan eğitimcilere saygı sundu.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "En büyük zaferler eğitim ordusuyla gerçekleşen zaferlerdir. Bir milleti kurtarabilenler yalnız ve ancak öğretmenlerdir." sözünü anımsatan Aksakal, öğretmenlerin bugünü değil, geleceği inşa ettiğini vurguladı.

Aksakal, milli birlik ve beraberliğin, ulusal bütünlüğün ve Cumhuriyetin değerini bilen nesiller yetiştirmenin, bu uğurda mücadele etmenin en saygın görevi ifa etmek olduğunu kaydetti.

Tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Aksakal, "Görevleri başında şehit olan eğitimcilerimiz başta olmak üzere, yaşamlarını yitiren tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler temenni ediyorum. Atanamayan öğretmenlerimizi en kısa zamanda öğrencileriyle kavuşturacak planlı ve adil bir sistemin inşası için gerekli adımların ivedilikle atılması için yetkililere çağrı yapıyorum." ifadesini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Aksakal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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