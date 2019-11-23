Son Dakika Haberleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

6 saat önce

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru, System.String[]

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç mesajında, bilgi, tecrübe ve birikimlerini tüm şefkatiyle geleceğin teminatı olan çocuklara aktaran tüm öğretmenlere teşekkür ettiğini bildirdi.

Nesilleri geleceğe hazırlamak, onları sorumlu ve vasıflı birer birey olarak topluma kazandırmak için öğretmenlerin çabasının takdire şayan olduğunu belirten Kılıç, mesajında şunları kaydetti:

"Yürütmüş olduğunuz bu güzel vasıfla, ülkemizi daha ileri seviyeye ulaştıracak, refah ve başarı çıtasını yükseltecek, ülkemizin önünü açacak olan 2023 ve 2071 hedeflerine çocuklarımızı eğiterek en büyük desteği sizler sağlıyorsunuz. Onurlu bir mesleği icra eden değerli öğretmenlerin herkesin üzerinde hakları vardır. Öğretmenlerimizin göstermiş oldukları fedakarlıklar her anlamda büyük örnek teşkil etmektedir. AK Parti olarak eğitime en büyük desteği sağlamaya gayret ediyoruz. Bu duygularla tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

Faruk Kılıç, AK Parti, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:38 Kaynak: AA
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