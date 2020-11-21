24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tosun, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti devletinin dünyanın güçlü ve itibarlı devletlerinden biri haline gelmesinde ve içinde bulunulan pandemi sürecinin öğrencilerin üzerindeki olumsuz etkisinin önlenmesinde en önemli payın fedakarca, cefakarca, özveriyle gayret gösteren öğretmenlerin olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin ülkenin geleceği adına önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Tosun, şunları kaydetti:

"Her öğretmen, çocuklarımız, geleceğimiz için bir umut ışığıdır. Türkiye gelecekteki hedeflerine dünyadaki değişime kayıtsız kalmayan, kendini yenileyen, genç nesilleri dünün ve bugünün şartlarına göre değil, yarının şartlarına göre geleceğe hazırlayabilecek öğretmenlerle ulaşacaktır. Türkiye'nin istikbali, öğretmenlerimizin tutuşturduğu eğitim meşalesi ile daha da aydınlık olacak. Ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinin en önemli kaynağı olan insanı yetiştiren öğretmenlerimiz milli duygularla evlatlarımızı yetiştirerek çok önemli bir görevi icra etmektedirler."