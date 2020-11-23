24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alan, mesajında, dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olan öğretmenlik mesleğini yerine getiren tüm öğretmenlerin bu onurlu gününü kutlamanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.

Alan, mesajında, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmaları, evrensel değerlere açık, aklı hür vicdanı hür kişiler olarak yetişmeleri için bin bir fedakarlıkla çalışan öğretmenlerimize sonsuz şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Öğretmenlerimiz, büyük bir özveri ile çalışan, vatanının ve milletinin selameti için çaba sarf eden eğitim neferleridir. Yurdumuzun her köşesinde en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz, her türlü takdire layıktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gerekliliklerine cevap verebilen, milli ve manevi değerleri benimseyip özümsemiş¸, araştıran, düşünen, sorgulayan bireyler olarak yetiştiren öğretmenlerimiz, bir toplumun gelişmesinde en büyük paya sahip olan değerlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi ise saygı ve rahmetle anıyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü canıgönülden kutluyorum."