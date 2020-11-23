24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazıcı, mesajında, vatanın dört bir yanında en zor şartlarda bile mesleğini hakkıyla ifa etmeye çalışan öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenlerin mesleğine kendini adayarak, istikbalin teminatı olan genç nesillere yolunu aydınlatan, gençlere vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmesinde onları ilmek ilmek işleyen ve hiç bir şekilde yılmadan, yorulmadan bu kutsal görevi yerine getiren kişiler olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.' diyerek uygarlık yarışında en önemli görevin öğretmenlerimize düştüğüne işaret etmiştir. Bizler 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.' düsturuyla medeniyetler inşa etmiş bir inancın mensuplarıyız. Eğitim, geleceğimizi doğru bir şekilde inşa etmemize olanak sağlayan en önemli etkendir. Ülkemizi, ancak eğitim hizmetlerinin kalitesini her aşamada yükselterek ve öğretmenlerimizin fedakarca ürettiği bilgileri en iyi şekilde çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmasına olanak sağlayarak muasır medeniyetler seviyesine ulaştırabiliriz."

Yazıcı, iktisadi ve toplumsal her türlü kalkınmanın ve çağdaş medeniyetler seviyesini aşabilmenin kaçınılmaz önkoşulunun eğitime gereken ilginin gösterilmesi, toplumun her kesimine nitelikli eğitim imkanlarının sunulması olduğunun altını çizdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmenlik" unvanının bu günde verildiğini belirten Yazıcı, Atatürk başta olmak üzere görevi başında şehit olan ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenleri rahmetle ve minnetle yad etti.