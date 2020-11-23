24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Doğan, dünyadaki en fedakar mesleklerin başında öğretmenliğin geldiğini kaydetti.

Öğretmenliğin emek, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, bir insan yetiştirme sanatı olduğunu ifade eden Doğan, mesajında şunlara yer verdi:

"Kendini geliştiren ve öğrencilerine yeni ufuklar açan öğretmenlerimiz sayesinde güçlü Türkiye için güçlü nesiller yetişecek ve bu nesillerle birliğimizi, varlığımızı ilelebet sürdüreceğiz. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet; henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır' sözleriyle öğretmenlerin toplum hayatındaki önemini vurgularken, aynı zamanda öğretmenlere de önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Sevgili öğretmenlerimiz; ülkemizin her köşesinde çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlama idealinden hiçbir zaman taviz vermediğinizden ve yetiştirdiğiniz her öğrenciye bu bilinçle yaklaştığınızdan hiç şüphem yok. Tutuşturduğunuz eğitim meşalesi ile dün ve bugün olduğu gibi yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceksiniz."