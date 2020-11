24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kaldırım, mesajında, medeniyetin, gelişmenin ve kalkınmanın temel öğesinin kaliteli eğitimle yetiştirilmiş nitelikli insan gücü ve beşeri sermaye olduğunu belirtti.

Gerek devlet gerekse toplum tarafından sürekli el üstünde tutulan öğretmenlerin eğitim sisteminin adeta lokomotifi olduğunu vurgulayan Vali Kaldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de sözleriyle öğretmenlik mesleğinin ehemmiyetli bir yer ihraz ettiğini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Vali Kaldırım, geleceğin mimarı öğretmenlerin dünyayı iyi tanıyan ve donanımlı fertler yetiştirmek için canla başla çalışacaklarına yürekten inandığını dile getirerek, "Başöğretmen Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, emekli olanlara huzur dolu bir hayat diliyor ve halen görevini büyük fedakarlıklarla ifa eden öğretmenlerimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'tan mesaj

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajına "İyi ki öğretmeniz" ifadeleriyle başlayan Durmuş, öğretmenlerimiz, hayatımızın her alanında iz bırakıp yeteneklerimizi keşfetmemizi sağlayan, sevgisiyle kuşatıp bilgisiyle donatan saygıdeğer kahramanlarımızdır. Bizlere öğrettikleri her şey, ihtiyaç duyduğumuz her an için en kıymetli pusulamız olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle uzaktan eğitim sürecinde fedakarlıklarda bulunan meslektaşlarına teşekkür eden Durmuş, şunları kaydetti:

"Taşın altına elini koyarak çözüme ulaşmanın ne kadar değerli olduğunu herkese kanıtladılar. Eğitime gönül vermiş tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, en kalbi sevgi ve saygılarımı sunarım."