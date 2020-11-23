24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Tavlı, mesajında, öğretmenliğin gücünü sevgiden alan özveri, sabır ve fedakarlık gerektiren ulvi bir meslek olduğunu belirtti.

Eğitimin geleceğimizi doğru bir şekilde inşa etmemize olanak sağlayan en önemli etken olduğunu ifade eden Tavlı, her türlü gelişmenin, ilerlemenin ve kalkınmanın temelini oluşturan eğitimin mimarlarının öğretmenler olduğunu bildirdi.

Öğretmenin, öğrettiğinden ziyade, yetiştiren, eğiten, terbiye eden, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla açığa çıkaran ve işleyen kişi olduğunu belirten Tavlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Öğretmenlik, bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye'sinin inşasında rol alacak gençlerimiz ve çocuklarımız öğretmenlerimizin ellerinde şekillenecektir. Bu memleketi, milleti ve milli iradeyi sahiplenecek gençlerle geleceğimiz her zamankinden daha aydınlık olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi ve görevi başında şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyor, ülkemizin her köşesinde büyük bir özveriyle görevlerini ifa eden sevgili öğretmenlerimizin bir kez daha 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum."