24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında öğretmenlerin büyük fedakarlık ve özveri göstererek, geleceğin teminatı çocukları yetiştirdiğini belirtti.

Çocuklara iyiyi ve doğruyu gösteren, milli ve manevi değerleri, doğru insan ve vatandaş olmayı öğreten öğretmenlerin gününü kutlayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimizin almış olduğu bu kutsal görevi layıkıyla yerine getireceklerine, genç nesillerin vatan sevgisi ve fikir hürriyetinin birer timsali olarak yetişmeleri için canla başla çalışacaklarına ve ülkemizi hedeflerine, çağdaş uygarlık seviyesine ulaştıracak yolda kararlılıkla yürüyeceklerine yürekten inanıyorum. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyor, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarılar diliyorum."