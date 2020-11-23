24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında öğretmenleri "geleceğin mimarı" olarak niteleyerek öğretmenlerin günlerini kutladı.

Öğretmenlerin önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik mesleği sadece eğitim, öğretim sürecinde edinilen bilgileri sınıfta öğrencilere aktarmak değil, bilgi yanında tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Öğretmenlerimiz, çocuk ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında üstlendikleri sorumluluklarla yarınlarımızı inşa etmektedir. Güzel yurdumuzun her köşesinde fedakarca çalışıp görevlerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz övgü ve takdire layıktır. Kırıkkale Belediyesi olarak eğitim camiasına olan duyarlılığımız her daim canlı tutmaktayız. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, sağlıklı ve huzur dolu yaşam dilerim."