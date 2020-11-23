24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında öğretmenliğin gücünü sevgiden aldığını, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin geleceğin mimarı olduğunu aktaran Sezer, "Öğretmenlik, bu ülkeye ve yeni nesillere adanmış bir hayatı da ifade etmektedir. Bu kutsal mesleğin temsilcileri, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyük fedakarlığın timsalidirler. Yeni nesilleri, bir anlamda ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz eğitim ordumuzun varlığı, milletimize daima güven vermektedir." ifadelerini kullandı.