24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, öğretmenlerin zor koşullara rağmen ilkelerinden ödün vermeden çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Ülkenin her köşesinde aydınlanmanın ışığını taşıyan öğretmenlere haklarının verilmesi gerektiğini belirten Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlerin sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getireceğine inandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde giden izinde gidecek çocuklar yetiştiren öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor, bu önemli günde görevi başında şehit düşen öğretmenlerimizi ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyor, Cumhuriyeti çağdaş uygarlık seviyesine taşıyacak nesiller yetiştirmeye çalışan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

Saadet Partisi

Saadet Partisi Edirne Eğitim Başkanı Mehmet Sevinç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sevinç, mesajında, öğretmenliğin dünyanın en zor ama en şerefli mesleklerinden olduğunu belirtti.

Öğretmenlere yönelik yatırımlar yapılması gerektiğini aktaran Sevinç, şunları kaydetti:

"Onları çok daha vasıflı yetiştirmeliyiz. Öğretmenlerimiz her şeyden önce inancımıza, medeniyet ve kültür değerlerimize uygun yetiştirilmelidir. Daha donanımlı ve üretken olmaları sağlanmalıdır. Milletlerin geleceği, güvenliği, refahı, maddi ve manevi kalkınmaları genç nesillerin iyi yetişmesi ile mümkündür.

Bu da en başta anasınıfından yüksek öğrenime kadar eğitimin çeşitli kademelerinde görev yapan öğretmenlerimiz eli ile gerçekleşir. Bu vesile ile öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, tüm öğretmenlerimize saygılar sunuyorum."

MHP Edirne İl Başkanı Tercan

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tercan, mesajında, insanlığın öğretmenliğe çok şey borçlu olduğunu belirtti. Öğretmenlerin Türk milletinin şah damarları olduğunu aktaran Tercan, şunları kaydetti:

"Görevi başında vatan hainleri tarafından şehit edilen öğretmenlerimizi saygı ile hürmet ile anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bir gün şehit edilen öğretmenlerin hesabını güçlü Türk devleti soracaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz."