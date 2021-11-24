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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖZEL BİR PROGRAMLA KUTLANDI - Son Dakika

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖZEL BİR PROGRAMLA KUTLANDI

24.11.2021 11:22

? Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Güngören Belediyesi ev sahipliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel bir program düzenlendi.

? Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Güngören Belediyesi ev sahipliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel bir program düzenlendi. Kokteyl ve açılış konuşmalarıyla başlayan gecede öğretmenler, Türk sanat müziği konseriyle keyifli anlar yaşadı.

Gençosman Kültür Merkezi'ndeki kutlama etkinliğine ilçedeki öğretmenler katıldı. Yoğun katılımın olduğu gece kokteyl ile başladı. Ardından Güngören Kaymakamı Zeyit Şener, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne yönelik açılış konuşmalarıyla devam etti.

Protokol konuşmalarından sonra Alper Ayorak ile Müzik Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği (MKSDD) Türk sanat müziği konseriyle kulakların pasını sildi. 'Gamzedeyim, deva bulmam', 'dağlar dağlar' gibi unutulmaz parçaların seslendirildiği gecede konser bu yıl koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni Dilber Kılıçaslan anısına verildi.

ŞENER: ÖĞRETMENLERİN HAKKI ÖDENMEZ

Gecede konuşan ve Öğretmenler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Güngören Kaymakamı Zeyit Şener, 'Bünyamin Demir'e her zaman eğitimin, eğitimcinin yanında olduğu için teşekkür ediyorum. Öğretmenler için ne söylense ne yapılsa az kalır, hakkınız ödenmez. Sizler bize hayatı öğrettiniz, elimizin ekmek tutmasına sebep oldunuz. Bütün öğretmenlerimize hürmetlerimi arz ediyorum' diye konuştu.

ÖZTÜRK: MESLEKTAŞLARIMA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk ise 'Pandemi nedeniyle zor bir süreçte fedakarca çalışan meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Geldiğimiz noktada verilen her görevi de memleketimiz, çocuklarımız için çalışıyoruz. İnşallah 24 Kasım'lar anma günü değil, meslektaşlarımızın problemlerini anlama günü olur' dedi.

EĞİTİMLE İLGİLİ PROJELERE YÖNELİK BİLGİ VERDİ

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de konuşmasına ilçede eğitimle ilgili yaptıkları projelerden sunum yaparak başladı. Öğrenci İstasyonu adı verilen konsept proje hazırladıklarını belirten Demir, 'İlk 2 binayı açtık, diğer 2 binanın çalışmalarını devam ediyor. Yoğun talep oldu, kapanış saatini 01.00'a kadar çektik. Öğrencilerimiz gelip burada ders çalışıyor. Öğrencilerimize çay, çorba ikram ediliyor. 14 yaş ve üzeri herkesin gelip çalışmalarını yapabildiği bir konsept kurduk. Gençosman Mahallesi'nde Bilgi Evi açtık. Açılması yönünde çok talep vardı. Buradan ortaokul öğrencileri faydalanıyor' ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİYE BİN LİRA BURS DESTEĞİ

Spora yapan öğrencinin bir sanat ve bilim dalıyla da ilgilenmesini istediklerini ve yönde çalıştıklarını söyleyen Demir, 'Köyiçi'ndeki spor kompleksimiz bitti, eğitimin spor tarafındaki yatırımlara da devam ediyoruz. Futbola gelen öğrenciye satranç, İngilizce kursuna da katılmasını istiyoruz. Bu komplekste 2 bin 300 kullanıcı aynı anda eğitim alıyor. Belediyenin -4'üncü katını yazılımla ilgilenen gençler için bir kuluçka merkezi haline getiriyoruz. İlgisi olan gençler, burada yazılım dünyasıyla tanışacak. Orta gelirli ailelerin çocuklarını dershaneye gönderme imkanı bazen olmuyor. Bu nedenle öğrencilere yönelik deneme sınavları yapıyoruz. Geçen yıl 20 bin deneme sınavı yaptık. Bu yıl 90 bine çıkardık, önümüzdeki yıl 2 katına çıkmayı hedefliyoruz. Devlet üniversitesine yeni giren öğrencilere bin lira burs veriyoruz' diye konuştu.

Demir, '24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü tebrik ediyorum. Anlatmaya çalıştığım kendimizi, belediye, kamu, öğretmen, öğrenci elbirliğiyle bu ülkeyi olduğundan daha iyi bir yere getirmek için kimin elinde nasıl bir imkan varsa onu ortaya koyacağı bir çalışmanın parçası olarak görüyoruz. Belediye olarak maddi ve altyapı imkanlarını, öğretmenlerimiz de devletin altyapı, bina, hizmet imkanlarını öğrencilerimize açıyor. Öğrencilerimize daha iyi hangi hizmeti verebiliriz, bunun arayışı içerisindeyiz' ifadelerini kullandı.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖZEL BİR PROGRAMLA KUTLANDI
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖZEL BİR PROGRAMLA KUTLANDI
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖZEL BİR PROGRAMLA KUTLANDI
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖZEL BİR PROGRAMLA KUTLANDI
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖZEL BİR PROGRAMLA KUTLANDI
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖZEL BİR PROGRAMLA KUTLANDI

milli eğitim bakanlığı, Öğretmenler Günü, Hisarcık, Güngören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖZEL BİR PROGRAMLA KUTLANDI - Son Dakika


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