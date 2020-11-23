24 Kasım Öğretmenler Günü're doğru - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban, mesajında, öğretmenlerin, bilgi, tecrübe ve irfanla çocukları, gençleri geleceğe hazırlayan, eğitim-öğretim sisteminin temel yapı taşları olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin, önce kalpleri imar ve inşa eden, sonra beyne ve akla hitap eden kişiler olduğunu ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimiz aslında bir kalp, bir gönül medeniyetidir. Dünyaya örnek teşkil eden bu medeniyet, hiçbir dönemde öğretmenlerini, hocalarını, muallimlerini eğitimin teknik bir unsuru, bir aracı olarak görmemiş; bilakis öğretmenler daima eğitimin asli unsuru, hatta eğitimin ta kendisi olmuştur. Zira öğretmen, yarının temelini attığı gibi kişilik hamuruna da şekil verir. İnsana her koşulda doğru olmayı, dik durmayı, iyinin ve güzelin yanında saf tutmayı öğretir. Bu sebeple bir insanın hayattaki en büyük şansı, iyi bir öğretmenin talebesi olmasıdır. Bununla birlikte insana yapılan yatırımın en kıymetli yatırım olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi için çok önemli adımlar atılmakta, kültür ve medeniyet köklerimizden beslenerek çağı okuyan, yaşayan, vizyon belirleyen bir neslin ihyası için devletimizin tüm imkanları seferber edilmektedir. Bu niteliklere haiz kuşakları yetiştirecek kişiler ise aklı ve bilimi kendilerine rehber edinen, görgü, bilgi ve beceriyle öne çıkan, rol-model özellikleri taşıyan, talebesiyle aynı frekansı yakalayıp aynı dili konuşan, bu topraklara ve bu toprakların insanlarına sevdalı öğretmenlerimizdir. İnanıyorum ki necip milletimizin kutlu medeniyet yürüyüşü, bu minval üzere yol alan, kutsal bir mesleği icra eden kadirşinas eğitim neferlerimiz sayesinde gerçekleşecek."