'24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası' sona erdi. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 9 -18 Kasım tarihleri arası Toroslar 1000 Kişilik Spor Salonu'nda 13 ilçeden 150 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın da izlediği, birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan '24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası' oynanan final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Oynanan final karşılaşmaları sonunda, kadınlarda Toroslar 1'inci, Yenişehir 2'nci ve Tarsus 3'üncü olurken, erkeklerde ise Tarsus A 1'inci, Akdeniz 2'nci ve Tarsus B 3'üncü olma başarısı gösterdi. Dereceye giren öğretmenlere ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, Spor Faaliyetleri Sportif Değerlendirme ve Takip Şube Müdürü Vedat Akyar, Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badas ve Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek tarafından takdim edildi. - MERSİN