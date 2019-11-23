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24 Kasım Öğretmenler Gününe doğru

6 saat önce

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Seymenoğlu, mesajında, öğretmenlerin ülkenin gelişmesi ve kalkınmasında öneminin büyük oluğunu belirtti.

Eğitimin bir milletin dünya üzerindeki yerini belirleyen stratejik bir değer olduğunu kaydeden Seymenoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bir vatanı kurtarmak için yurtseverlik, iyi niyet, özveri çok gerekli niteliklerdir. Ancak bir toplumu iyileştirmek, çağın isteklerine göre yükseltmek için bu niteliklerin yanında bilim ve teknik de gereklidir. Bilim ve tekniğin olduğu ve geliştirildiği yer ise okuldur. Başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet dilerim. Bizleri biz yapan, ülkemizin bugünlere ulaşmasında emeği geçip aramızda olmayan tüm öğretmenlerimizi şükranla anıyorum. Görevini büyük fedakarlıklarla sürdüren tüm öğretmenlerimizin de bu özel gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Ömer Seymenoğlu, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:36 Kaynak: AA
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