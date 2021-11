24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlanıyor - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile bazı belediye başkanları 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Vali Erin, öğretmenlerin fedakarlık, gayret ve nesil yetiştirmedeki hassasiyetleri nedeniyle, gönüllerde müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi.

Meslek olarak insan yetiştirmek gibi ulvi bir vazifeyi seçen öğretmenlerin hiç şüphesiz övgülerin en büyüğüne layık olduğuna değinen Erin, şunları kaydetti:

"Yılda bir kez özel olarak onurlandırdığımız öğretmenlerimiz, hayatımızın her anında yakından şahit olduğumuz fedakarlıkları, gayretleri ve gelecek nesilleri yetiştirmede gösterdikleri hassasiyetleriyle gönüllerimizde müstesna bir yere sahiptirler. Devletlerin bekası ve milletin refahı için en önemli faktörün iyi yetişmiş insan olduğu gerçeğinden hareketle, başta ailelerimiz olmak üzere idareciler ve devlet büyüklerinin en büyük önceliği; çocukları mükemmel şekilde eğiterek geleceğe hazırlamaktır. Eğitim öğretimde fiziki ortamın iyileştirilmesi, daha kolay ulaşılabilir okulların inşası, çağın gereklerine uygun, modern eğitim materyallerinin tüm çocuklarımıza ulaştırılması, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla harcanan emek ve çabanın sonuç vermesi ise, omuzlarına ülkenin geleceğini inşa etme yükü yüklenen öğretmenlerimize bağlıdır. "

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise öğretmenlerin geleceğin teminatı olan çocuklar ve gençlerin gelişmesinde büyük emekleri olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin fedakarlıkları ve özverileri sayesinde ülkeye değerler katan bireyler yetiştiğini anlatan Beyazgül, şöyle devam etti:

"Toplumun bütün bireyleri eğitim sürecinden geçtiğine göre burada insan yetiştirmek gibi kadim bir mesleği icra eden öğretmenlerin rolü oldukça önem teşkil etmektedir. Eğitim bir milletin can damarıdır şiarıyla bizlerde Şanlıurfa büyükşehir Belediyesi olarak eğitim ve öğretime her zaman destek olarak öğretmen ve öğrencilerimizin her zaman emrinde olduk. Kütüphanemizden azami düzeyde öğretmen ve öğrencilerimizin istifade etmesini sağladık. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor; sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum."

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise öğretmenlerin hayattaki en değerli rehberler olduğunu vurgulayarak, "Okul sıralarında sadece bir eğitimci olarak değil. bir anne-baba şefkati ile gelecek nesilleri güvenle yarınlara hazırlayan öğretmenler hiç şüphesiz hayatımızın en değerli rehberleri olmuşlardır. Onlar, dün olduğu gibi bugün de milli değerlerimize bağlı, kültürel değerlerimize sahip, devletine ve milletine sadık nesiller yetiştirmek için olağanüstü bir fedakarlıkla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da bilgiyi, fikri bir meşguliyet olmaktan çıkarıp bunu tecrübeleriyle pratiğe dönüştürerek nesillere aktaran öğretmenlerle ufkun daima aydınlık olacağını anlatarak, "24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, istikbalimizin inşasında gönülden bir işçilik ile hizmete koşan ve coğrafyamızın en ücra yerlerini ışık gibi sızarak aydınlatan, yarınlarımızın teminatı öğretmenlerimize minnetle teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.