Son Dakika Haberleri: 24 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi
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24 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Gençlerbirliği16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - FenerbahçeTFF 1'İNCİ LİG14.00 Hatayspor - İstanbulspor16.30 Osmanlıspor - Adana Demirspor16.

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SÜPER LİG

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor

16.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği

16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Hatayspor - İstanbulspor

16.30 Osmanlıspor - Adana Demirspor

16.30 Ekol Göz Menemenspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor

19.00 Akhisarspor - Altay

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar, Club Brugge maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.

AVRUPA LİGLERİ

14.00 Espanyol - Getafe  ( Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

14.15 Groningen - Feyenoord (Orkun Kökçü)

16.30 RKC Waalwijk - Emmen (Ferhat Görgülü)

16.30 Admira - Austria Wien (Sinan Bakış, Tarkan Serbest)

16.30 Arsenal Tula - Krasnodar (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

17.00 Roma - Brescia (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi - Mert Çetin, Cengiz Ünder)

17.00 Sassuolo - Lazio (Mert Müldür)

18.45 Sparta Rotterdam - Vitesse (Halil İbrahim Dervişoğlu)

20.30 Villarreal - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)

23.00 Real Valladolid - Sevilla (Enes Ünal)

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİ

İki ligde de 14'üncü hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Pınar Karşıyaka

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - OGM Ormanspor

17.30 Sigortam.Net İTÜ BB - Frutti Extra Bursaspor

20.00 Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

15.15 Beşiktaş TRC İnşaat - Birevim Elazığ İl Özel İdare

17.00 Hatay BŞB. - Çankaya Üniversitesi

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

17.30 PTT - Fenerbahçe Opet

AXA Sigorta Efeler Ligi

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Sorgun Bld.

15.00 Halkbank - Arhavi Voleybol

15.30 Tokat Bld. Plevne - İstanbul BBSK

16.00 İnegöl Bld. - Arkas Spor

19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Spor Toto


Batı Çalışma Grubu, Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:30 Kaynak: DHA
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