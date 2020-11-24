24 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

Hataylı halterci Osman Kalçın, 600 Rus sporcunun arasından üç dünya rekoru ile döndü
"Kendi kilosunun iki katından fazlasını kaldırdı""Türkleri düşün oğlum!""600 Rus sporcu arasında, 4 Türk oradaydık""Babama dün ya rekoru kıracağım dedim"Anne Gökçen Kalçın: İzlerken ağladım
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ H GRUBU23.00 Paris SG - RB Leipzig23.00 Manchester United - BAŞAKŞEHİR
GALATASARAYSarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başlayacak.
BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisinin çalışmaları sürecek.
- Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI13.00 Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor (Eryaman)14.30 Ankaraspor - Muğlaspor (Osmanlı)14.30 Beypiliç Boluspor - Kahramanmaraşspor (Bolu Atatürk)14.30 Giresunspor - Niğde Anadolu FK (Giresun Atatürk)15.00 Yukatel Denizlispor - Turgutluspor (Denizli Atatürk)17.00 Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor (Vefa) 19.00 Adanaspor - Sakaryaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)19.00 Bursaspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)21.00 Fenerbahçe - Sivas Belediyespor (Ülker)
MİSLİ.COM 3. LİG13.00 Ofspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor13.00 Karşıyaka - Arhavi Spor
VOLEYBOLKadınlar Şampiyonlar Ligi19.00 LKS Commercecon Lodz - VakıfBankAXA Sigorta Efeler Ligi13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Altekma (Burhan Felek Vestel)17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Arhavi Voleybol (Haldun Alagaş)17.30 Tokat Belediye Plevne - Sorgun Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)
- Kaynak: DHA
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