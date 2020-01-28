24 kilogram toz esrar ele geçirildi - DÜZCE - Son Dakika
Son Dakika Güncel 24 kilogram toz esrar ele geçirildi - DÜZCE - Son Dakika

24 kilogram toz esrar ele geçirildi - DÜZCE

6 saat önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kilogram toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelilerin kullandığı aracı durduran ekipler, araçta yapılan aramada 24 kilogram toz esrar ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24 kilogram toz esrar ele geçirildi - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:49 Kaynak: AA
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