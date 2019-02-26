Son Dakika Haberleri: 24 Kişini Öldüğü Faciada Midibüs Sahibine 10 Yıl Hapis Cezası (1)

24 Kişini Öldüğü Faciada Midibüs Sahibine 10 Yıl Hapis Cezası (1)

1 saat önce

İZMİR'den Muğla'nın Marmaris ilçesine, 'Anneler Günü' kutlamasına gidenleri taşıyan midibüsün 13 Mayıs 2017 günü Sakar Geçidi'ndeki virajdan alt yola düşmesiyle meydana gelen ve 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

24 Kişini Öldüğü Faciada Midibüs Sahibine 10 Yıl Hapis Cezası (1), System.String[]
İZMİR'den Muğla'nın Marmaris ilçesine, 'Anneler Günü' kutlamasına gidenleri taşıyan midibüsün 13 Mayıs 2017 günü Sakar Geçidi'ndeki virajdan alt yola düşmesiyle meydana gelen ve 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, minibüs sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ'ı 10 yıl hapse çarptırıken, tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan beraat etti. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:15 Kaynak: DHA

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