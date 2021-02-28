24 kişiye 75 bin 600 lira para cezası - Son Dakika

Kütahya'da sosyal mesafeyi ihlal ederek, evde düğün merasimi düzenledikleri iddia edilen yabancı uyruklu 24 kişiye, 75 bin 600 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, polise bir grup yabancı uyruklu kişinin Maltepe Mahallesi Leylak Sokak'ta düğün merasimi düzenlediği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, evde bulunan ve korona virüs salgını sebebiyle sosyal mesafeyi ihlal eden 24 kişiye toplam 75 bin 600 TL para cezası uyguladı. - KÜTAHYA