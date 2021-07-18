24. Kayısı Festivali Kutsi ve Zara Konseri ile Sona Erdi

Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve 16-17 Temmuz tarihlerinde yapılan 24'üncü Kültür Sanat ve Kayısı Festivali'ne, binlerce Malatyalının katıldığı kortej yürüyüşüne katıldı.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda yapılmayan ve bu yıl içerisinde mütevazı bir şekilde gerçekleştirilen 24. Kültür Sanat ve Kayısı Festivali, 16-17 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Festivalin son günü Arslantepe UNESCO Yolunda temalı 1. Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışı ile başladı. Festivale bisiklet yarışının ardından 'En İyi Yaş Kayısı' yarışması ile devam edildi. Saat 19. 00'da ise yoğun katılımın olduğu kortej yürüyüşü ile sürdü.

Doğa Cadde AVM önünde başlayarak Büyükşehir Belediye Binasına kadar devam eden kortej yürüyüşüne Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, il protokolü, siyasi parti il ve ilçe başkanları, STK'ların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının çaldığı marşlar eşliğinde Türk Bayrakları ile gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün yapıldığı alanda vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak kortej yürüyüşüne alkışlarla destek verdi. Halk oyunları ekiplerinin halaylarla eşlik ettiği kortej yürüyüşüne, çok sayıda sporcu ile birlikte Yazıhan Atlı Cirit ekibi de katılarak renkli görüntüler yaşattı.

Kortej yürüyüşünün ardından 24'üncü Kültür Sanat ve Kayısı Festivali, Kutsi ve Zara'nın sahne aldığı yoğun katılımlı konserle sona erdi.

Büyükşehir Belediye Binası yanına kurulan alanda Malatyalılar konseri takip etmek için bir araya geldi. Festivalin son programına Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, il protokolü, siyasi parti il ve ilçe başkanları, STK'ların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kutsi ve Zara konseri öncesinde Kayısıya ve Kayısı Festivaline verdiği önem için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden Vali Aydın Baruş, "Malatya'nın Malatyalılar için değerini ifade eden ve Malatya'nın kültür sanat ve kayısının Malatya için ne kadar önemli olduğunu her zaman söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Malatyalıları, gençlerimizi bir arada görmek bizleri çok mutlu ediyor. Gençlerimizin yüzünün güldüğünü görmek Türkiye adına bizlere umut veriyor. Yaklaşık 1, 5 yıldır bir salgın musibetiyle uğraşıyoruz. 1, 5 yıldır gençlerimiz bir araya gelemediler. Gençlerimiz bu dönemde birçok sınava girdi. Artık önlerinde pandemi sınavını da yenmek var. Gençlerimiz eğer aşılarını yaptırırsa bu sınavı da geçecek ve önümüzdeki günlerimizde güzel geçecek. Kayısının Malatya için önemini bilmeyen yok. Bu seneki kayısı hasadımızın tüm üreticilerimiz için tüm tüccarımız için tüm esnafımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah üreticimiz, tüccarımız ve esnafımız kazanır Malatya'nın bereketine bereket katılır" ifadelerinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından 150 kayısı üreticisinin katıldığı 'En iyi Yaş Kayısı' yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.

Ödül töreninin ardından konser alanını dolduran Malatyalılar yapılan havai fişek gösterilerini ilgi ile izlediler.

Kayısı Festivali on binlerce Malatyalının katıldığı, Kutsi ve Zara'nın birbirinden güzel eserleriyle sona erdi. Konser sonrası Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş, sanatçılar Kutsi ve Zara'ya Malatya kayısısı ve Yeni Malatyaspor forması hediye etti.